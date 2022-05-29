Bangladeş'te otobüs kazasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bangladeş'in güneyindeki Barisal şehrinde bir otobüsün ağaca çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, gece yolculuğu sırasında şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ağaca çarptı.

Yerel saatle 05.40'ta meydana gelen kazada en az 8 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi yaralandı. Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste toplam 42 yolcunun bulunduğu bildirildi.