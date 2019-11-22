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Bangladeş'te otobüsle minibüs çarpıştı: 10 ölü
6 saat önce
Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
"Dhaka Tribune"ün haberine göre, emniyet yetkilisi Jahedul Alam, Munshiganj bölgesindeki Dakka-Mawa otoyolunda bir minibüs ile otobüsün çarpıştığını bildirdi.
Alam, kazada, aralarında bir çocuğun da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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