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Bangladeş'te otobüsle minibüs çarpıştı: 10 ölü

6 saat önce

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

Bangladeş'te otobüsle minibüs çarpıştı: 10 ölü, System.String[]

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, emniyet yetkilisi Jahedul Alam, Munshiganj bölgesindeki Dakka-Mawa otoyolunda bir minibüs ile otobüsün çarpıştığını bildirdi.

Alam, kazada, aralarında bir çocuğun da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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