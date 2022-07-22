Bangladeş'te Padma Köprüsü'nün Açılmasından Sonra Tüm Gözler Demiryolu Bağlantısı Projesinde - Son Dakika
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Bangladeş'te Padma Köprüsü'nün Açılmasından Sonra Tüm Gözler Demiryolu Bağlantısı Projesinde

22.07.2022 15:51
Bangladeş'te Padma Köprüsü'nün Açılmasından Sonra Tüm Gözler Demiryolu Bağlantısı Projesinde

Fotoğrafta Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde Çinli bir firma tarafından inşa edilen ülkenin en büyük köprüsü Padma Köprüsü görülüyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Demiryolları Bakanı Nurul İslam Sujan'a göre, 2023 Haziran ayına kadar Demiryolu Bağlantı Projesi'nin üç bölümünden biri olan Dakka ile Faridpur bölgesinin merkezindeki Bhanga arasındaki yaklaşık 81 kilometrelik hat boyunca tren çalıştırmak mümkün olacak.

DAKKA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in güneyindeki onlarca bölge ile başkent Dakka arasındaki güçlü Padma nehrinin yalnızca feribot veya teknelerle geçilmesi, bu yıl Haziran ayında bu Güney Asya ülkesinin en büyük köprüsünün trafiğe açılmasıyla tarih oldu.

Şimdi tüm gözler Çin Demiryolları Büyük Köprü Mühendislik Grubu Limited Şirketi tarafından inşa edilen Padma Köprüsü'nden geçecek olan Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin üstünde.

172 kilometre uzunluğundaki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi, Bangladeş'te Çin Demiryolu Grubu Limited (CREC) tarafından yapım aşamasında olan en önemli projelerden birini oluşturuyor.

Dakka'nın yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan ve ana köprüsünün uzunluğu 6,15 kilometre olan Padma Köprüsü'nün toplam uzunluğu 9,8 kilometre.

Bangladeş Demiryolları Bakanı Nurul İslam Sujan'a göre, 2023 Haziran ayına kadar Demiryolu Bağlantı Projesi'nin üç bölümünden biri olan Dakka ile Faridpur bölgesinin merkezindeki Bhanga arasındaki yaklaşık 81 kilometrelik hat boyunca tren çalıştırmak mümkün olacak.

Dakka'dan, başkentin yaklaşık 164 kilometre güneybatısında yer alan Jessore'ye kadar olan bölüm ise 2024'te tamamlanacak.

Demiryolu bağlantısı projesinin proje müdürü Md Afzal Hossain, bunun Bangladeş Demiryolu'nun en büyük projesi ve aynı zamanda hükümetin hızlı tren yolu projesi olduğunu söyledi.

Hossain, "Kovid-19 nedeniyle aksilik yaşamamıza rağmen çalışmalarımız hiç durmadı. Pandemi bu yıl devam ediyor ama biz hala çalışıyoruz" dedi.

Hossain'e göre proje, Dakka'dan Mawa'ya, Mawa'dan Bhanga'ya ve Bhanga'dan Jessore'ye olmak üzere üç bölümde uygulanıyor. Hossain, Haziran ayına kadar Dakka-Mawa bölümündeki ilerlemenin yüzde 64 olduğunu söyledi.

Mawa-Bhanga bölümünde ilerlemenin yaklaşık yüzde 80 ve Bhanga- Jessore bölümünde yüzde 47 olduğunu belirten Hossain, "Şu anda çalışmalarımız her yerde tüm hızıyla devam ediyor. Ray döşeme çalışmaları sürüyor" dedi.

Bangladeş'te Padma Köprüsü'nün Açılmasından Sonra Tüm Gözler Demiryolu Bağlantısı Projesinde

Fotoğrafta Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde Çinli bir firma tarafından inşa edilen ülkenin en büyük köprüsü olan Padma Köprüsü görülüyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Dakka'nın eteklerinde Keraniganj'daki bir proje sahasında bir işçi olan Habib, çok hızlı çalıştıklarını söyledi ve "Bu hat Padma Köprüsü'nden geçiyor" dedi.

Habib ayrıca, "Bangladeş'te (nehrin üzerinde) bir demiryolu hattımız olacağını hiç düşünmemiştik. Bu demiryolu hattı için çok mutluyuz. Çok gururluyuz" dedi.

Bangladeş'in merkezindeki Rajbari bölgesinden bir işçi olan Farhat Khan da, demiryolu bağlantısı projesinde çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Khan, "Üç buçuk yıldır proje üzerinde çalışıyorum. Demiryolu bağlantısı projesinin (Kovid-19'a rağmen) hayata geçmesinden dolayı çok mutluyuz" dedi.

CREC'den projenin proje müdürü Shi Yuan, her türlü inşaat işini yaptıklarını söyledi. Shi, "Bangladeş pazarına 20 yıl önce girdik. Şu anda demiryolu inşaatına odaklanıyoruz ve burada kalıp Bangladeş halkıyla birlikte Bangladeş'i inşa edeceğiz" dedi.

Projenin işvereni Bangladeş Demiryolu da, CREC'in mega projenin inşasındaki kalıcı çabalarından duyduğu büyük memnuniyeti ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Padma Köprüsü'nün Açılmasından Sonra Tüm Gözler Demiryolu Bağlantısı Projesinde - Son Dakika

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