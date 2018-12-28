Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Pazar Günü Genel Seçimler Yapılacak

Bangladeş'te Pazar Günü Genel Seçimler Yapılacak

1 saat önce

Bangladeş'te halk 30 Aralık Pazar günü yapılacak 11. genel seçimler için sandık başına gidecek.

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Bangladeş'te halk 30 Aralık Pazar günü yapılacak 11. genel seçimler için sandık başına gidecek.

104 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bangladeş'te pazar günü yapılacak seçimlerde bin 848 milletvekili adayından 299'u seçilecek.

Seçimi Avami Birliği'nin kazanması bekleniyor


Son seçim anketlerine göre, iktidardaki Avami Birliğinin meclisteki 299 sandalyenin 248'ini kazanması bekleniyor.

Çoğu 4 ittifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılacak.

İktidardaki Amavi Birliğinin liderlik ettiği Büyük ittifak, Dr. Kemal Hüseyin'in liderlik ettiği Ulusal Birlik İttifakı, Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ittifak ve solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı seçime katılacak.

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle pazar günü yapılacak genel seçimlere katılamayacak.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

Güvenlik önlemleri alınmaya başlandı

Bangladeş'te pazar günü yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Aralık, Bangladeş, Güncel
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