Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi - Son Dakika

BOGURA, 19 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Bogura kentinde bir fabrika, Ramazan Bayramı öncesinde artan talebi karşılamak için pirinç şehriyesi üretimini artırdı. Pirinç şehriyesi, Bangladeşli Müslümanların bayrama özel yemeklerinde kullanılıyor.
Bangladeş'in Bogura kentindeki bir fabrikada kadınlar, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini kurutuyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Bogura kentindeki fabrikada bir kadın, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini diziyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Bangladeş'in Bogura kentindeki bir fabrikada kadınlar, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini işliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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