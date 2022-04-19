Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi - Son Dakika
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Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

19.04.2022 17:16
Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

BOGURA, 19 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Bogura kentinde bir fabrika, Ramazan Bayramı öncesinde artan talebi karşılamak için pirinç şehriyesi üretimini artırdı.

BOGURA, 19 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in Bogura kentinde bir fabrika, Ramazan Bayramı öncesinde artan talebi karşılamak için pirinç şehriyesi üretimini artırdı. Pirinç şehriyesi, Bangladeşli Müslümanların bayrama özel yemeklerinde kullanılıyor.

Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

Bangladeş'in Bogura kentindeki bir fabrikada kadınlar, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini kurutuyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

Bangladeş'in Bogura kentindeki fabrikada bir kadın, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini diziyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

Bangladeş'in Bogura kentindeki bir fabrikada kadınlar, Ramazan Bayramı öncesinde pirinç şehriyelerini işliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi
Bangladeş'te Pirinç Şehriyesi Üretimi

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Ramazan Bayramı, Bangladeş, Pirinç, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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