Bangladeş'te plastik fabrikasında çıkan yangında 28 işçi yaralandı - Son Dakika

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında bir plastik fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, İtfaiye ve Sivil Savunma dairesi yetkililerinden Ershad Hossain, Keraniganj bölgesinde bir plastik fabrikasında yerel saatle 16.30 civarında yangın çıktığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarında 10 itfaiye ekibinin görev yaptığını kaydeden Hossain, yangında yaralanan 28 fabrika işçisinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Hastane yetkilileri, yaralıların tamamının yanık tedavisi gördüğü bilgisini paylaştı.

Yerel basında mağdurların açıklamasına dayandırılan haberde, yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarıldı.