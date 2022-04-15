Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın - Son Dakika
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Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın

15.04.2022 13:17

- Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangının ardından siyah dumanlar gökyüzü kapladı.

- Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangının ardından siyah dumanlar gökyüzü kapladı.

Bangladeş'in başkenti Dakkka'nın Lalbagh bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında öğleden sonra büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ve Sivil Savunma Görevlisi Rozina Akhter tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 12.06'da başladığı ve 12.14'te görevlilerin alevleri kontrol altına almak için müdahale etmeye başladığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri, can veya mal kaybı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Siyah dumanların ve alevlerin gökyüzü kapladığı yangını kontrol altına almak için 12 itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın
Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın
Bangladeş'te plastik fabrikasında korkunç yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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