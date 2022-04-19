Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

19.04.2022 16:06
Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yani Ramazan Bayramı'na yaklaşılıyor.

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yani Ramazan Bayramı'na yaklaşılıyor. Bayram öncesi Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ustalar bayram kıyafetlerine nakış işlemekle meşgul.

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen işçiler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor

YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2022! Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 18 Nisan Ramazanın kaçıncı günü bugün? Ramazanın kaçıncı günündeyiz? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2022! Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? 18 Nisan Ramazanın kaçıncı günü bugün? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?

Ramazan Bayramı, Bangladeş, İslam, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement