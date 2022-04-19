Bangladeş'te Ramazan Bayramı Öncesi Kıyafetler İğne Oyasıyla Süsleniyor - Son Dakika

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yani Ramazan Bayramı'na yaklaşılıyor. Bayram öncesi Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ustalar bayram kıyafetlerine nakış işlemekle meşgul.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için iğne oyasıyla süslenen kıyafetler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen bir işçi, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir atölyede yaklaşan Ramazan Bayramı için kıyafetlere nakış işleyen işçiler, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Salim/Xinhua)