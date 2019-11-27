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Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası - Son Dakika

Bangladeş'te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası

6 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 7 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş'te restoran saldırısında yargılanan 7 kişiye idam cezası, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında bir restorana düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 7 kişi idam cezasına çarptırıldı.


Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2016 yılında diplomatların yaşadığı bölge olarak bilinen Gulshan'da Holy Artisan adlı bir İspanyol restoranında düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak yargılanan 7 zanlı idam cezasına çarptırıldı. Yargılanan 8 kişiden 1'i ise suçsuz bulundu


Dakka'da 1 Temmuz 2016'da gece saatlerinde restorana baskın düzenleyen el bombaları bulunan silahlı saldırganlar, restorandakileri rehin almıştı. Saldırganlar 9 İtalya, 7 Japonya, 1 Hindistan ve biri polis 3 Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 20 kişiyi öldürmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - DAKKA

Bangladeş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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