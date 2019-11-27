Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası
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Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası

6 saat önce

Bangladeş'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da 2016'da bir restorana düzenlenen 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı 7 kişiyi idama mahkum etti

Bangladeş'te restorana saldırıp 20 kişiyi öldüren 7 sanığa idam cezası, System.String[]

Bangladeş'te özel bir terörle mücadele mahkemesi, başkent Dakka'da 2016 yılında bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak yedi kişiyi idama mahkum etti.


Mahkeme Başkanı Yargıç Mucibur Rahman, 9'u İtalya, 7'si Japonya vatandaşı 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yedi kişiyi, 'saldırı planlama, bomba yapma ve cinayetten' suçlu buldu.

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Bangladeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:41 
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