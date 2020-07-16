Bangladeş'te sahte Kovid-19 test sonucu vermekle suçlanan hastane sahibi tutuklandı - Son Dakika

Bangladeş'te sahte Kovid-19 test sonucu vermekle suçlanan hastane sahibi tutuklandı

Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Aziz Yıldırım, şike kumpası davasında ifade verdi: Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin parçasıdır
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı

Bangladeş basınındaki haberlere göre, Bangladeş emniyet birimi Acil Eylem Taburu (RAB), düzenlediği baskınla "sahte Kovid-19 test sonucu hazırlama ve hastalardan aldığı parayı zimmetine geçirme" iddiasıyla aranan Regent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Şahid'i, Satkhira bölgesinde tutukladı.

RAB Genel Müdürü Chowdhury Abdulllah el Mamun, başkent Dakka'da basına yaptığı açıklamada, Şahid'in, Satkhira bölgesi sınırından Hindistan'a kaçmaya çalıştığı esnada RAB'ın istihbarat kanadı direktörü Yarbay Server bin Kasım liderliğindeki ekip tarafından yakalandığını belirtti.

Yetkililer, takma adı "Şahid Kerim" olan Şahid'i tespit ettiklerinde, üzerinde kadın kıyafeti olduğunu ve kaçakçıların yardımıyla Isamoti Nehri'ni geçmek için tekne beklediğini söyledi.

Aleyhinde açılan 56 dava var

Yakalandıktan sonra Dakka'ya getirilen Şahid'in, dolandırıcılıkla ilgili RAB tarafından hakkında dava açılan 17 kişiden biri olduğu ve bir mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından 2 gün sonra yakalandığı bildirildi.

RAB ekiplerinin, sahte Kovid-19 testi belgeleri verildiğine ve söz konusu testle hastaların tedavisi için fahiş ücretler alındığına ilişkin şikayet üzerine hastanenin Uttara ve Mirpur'daki şubelerine yapılan baskından itibaren firar eden Şahid'in aleyhinde açılan 56 dava olduğu kaydedildi.

RAB, baskın sırasında en az 6 bin sahte Kovid-19 test sertifikasına ilişkin kanıt bulunduğunu aktardı.

Hindistan, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te sahte Kovid-19 test sonucu vermekle suçlanan hastane sahibi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:10 Aziz Yıldırım, şike kumpası davasında ifade verdi: Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin parçasıdır 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:48 Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aziz Yıldırım, şike kumpası davasında ifade verdi: Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin parçasıdır
12:10
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
10:48
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
10:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 12:15:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'te sahte Kovid-19 test sonucu vermekle suçlanan hastane sahibi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]