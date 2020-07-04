Bangladeş'te salgın nedeniyle işsiz kalan binlerce kişi başkenti terk ediyor - Son Dakika

Bangladeş'te salgın nedeniyle işsiz kalan binlerce kişi başkenti terk ediyor

Bangladeş'te korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, işlerini kaybeden binlerce kişi başkent Dakka'yı terkediyor.

Bangladeş'te korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, işlerini kaybeden binlerce kişi başkent Dakka'yı terkediyor.

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Bangladeş'te korona virüs salgını nedeniyle (Covid-19) uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken, binlerce kişi işten çıkarıldı. Hükümet tarafından halka geçim yardımı yapılmazken, zor durumda kalan Bangladeşliler başkent Dakka'yı terk etmeye başladı. Birikmiş ev kirası ve diğer faturalarını ödeyemeyen aileler, artık kendi memleketlerine dönüyor. Yapılan bir araştırmaya göre ülkede sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günden bu yana 50 binden fazla aile şehri terk etti.


"Dakka bizi parasız bir gün bile kabul etmedi"


Dakka'ya 13 yıl önce gelen ve 5 yıldızlı bir otelde çalışan Rashedul İslam, salgın başlayınca işten çıkarıldığını söyledi. İslam, "Çalıştığım otel virüs bittiğinde bizi geri çağıracağını belirtti. Ancak aradan aylar geçti. Kardeşimin de parası eksik yatırılıyor. Artık bir gerim yok. Virüsün bitmesini bekliyorduk. Ama ülkede durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Buradaki kira, fatura ve diğer harcamalarını ödeyerek yaşamak mümkün değil . Memlekete gidiyoruz. Yıllardır yaşadığım Dakka o kadar acımasız ki, cebimiz boşaldığında bir gün bile bizi kabul etmedi" dedi.


Dakka'da bir özel şirkette çalışan Touhid Ahmed ise, artık maaşını düzenli alamadığı için eşi ve çocuklarını Dakka'dan memlekete gönderip arkadaşlarıyla bir eve çıktığını ifade etti. Ahmed, "Ailemle beraber burada yaşıyordum. Virüs başlayınca çalıştığım yer maaşımı artık zamanında ödemiyor. Eksik ödüyor. Biz durumun düzelmesini bekliyorduk, ancak her gün daha da kötüleşiyor. Evin kirasını ödeyemiyorum. Ev sahibi her gün baskın yapıyor. Bu nedenle memleketteki evimi tadilat yaptırdım. Eşim ve çocuklarımı oraya gönderdim. Ben arkadaşlarımla küçük bir eve çıktım. Artık orada kalacağım" diye aktardı.


Dakka'da günlük ücretle çalışan fabrika işçilerinin kaldığı yüzlerce gecekondu işsizlik nedeniyle terkedilirken, fabrikalardan işçiler çıkarılıyor. Sadece kamu kuruluşlarında çalışanları geçinebilirken, özel sektörlerde çalışanların maaşları ise eksik yatırılıyor. Eksik maaşta çalışmak istemeyenler ise işten çıkarılıyor.


Ev sahipleri zor durumda


Kiracıların Dakka'dan ayrılmasıyla ev sahiplerin evleri boş kaldı. Bazı ev sahipleri kirada indirim yapsa da kiracı diğer gereksinimlerini karşılayamadığı için şehri terk ediyor. Kiracıların gitmesiyle zor duruma düşen ev sahipleri ise yeni kiracılar arıyor. Konu ile ilgili Dakka Kiracılar Vakfı Başkanı Sultan Bahar, "Elimde olan bilgilere göre, şimdiye kadar 50 bin kiracı bu şehri terk etti. İnsanların işlerini kaybetmesi, eksik maaş alması buna neden oldu. Dakka dünyanın en pahalı şehirlerden biri. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre Dakka'da yaşam Fransa'nın başkenti Paris'ten da daha pahalı. Dolaysıyla insanlar artık bununla baş edemiyor. Devletimiz de gerekli yardımları yapmadı. Vatandaş da ne yapsın? Artık şehrdeki her binanın en az bir dairesinde 'kiralık' ilanı var. Böyle devam ederse, yıllardır kendilerini bu şehrin sultanı gibi düşünen ev sahipleri de kısa bir süre sonra zor duruma düşecek" diye durumu dile getirdi.


2011 yılında ülkede yapılan son nüfus sayımına göre Dakka'da 10 milyon 700 bin kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 80'i ülkenin farklı şehirlerden buraya geliyor. Çoğunlukla eğitim ve iş için gelenler, bu şehirde yıllardır kiracı olarak yaşıyor. - DAKKA

Koronavirüs, Bangladeş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

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