Bangladeş'te Seçim Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Bangladeş'te pazar günü yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor.

Bangladeş'te pazar günü yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor.



Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, ordunun halkla ilişkiler bürosundan yapılan açıklamada, bugünden itibaren binlerce askerin ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlanmaya başladığı bildirildi.



Açıklamada askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacakları belirtildi.



Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede genel seçimin 30 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

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