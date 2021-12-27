Bangladeş'te seçim sonrası şiddet 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı - Son Dakika

Bangladeş'te yetkililer, seçim sonrası şiddet olaylarında en az 3 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığını söyledi.

Seçim komisyonu yetkilileri, pazar günü ülke çapında gerçekleştirilen yerel yönetim seçimlerinin 4. aşamasının ardından yaşanan şiddet olaylarında "Üç farklı ilçeden üç kişinin hayatını kaybettiğine dair ihbar aldık." dedi.

Yaşanan olaylarda ayrıca en az 50 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polis kaynaklarına göre, kolluk kuvvetleri, ülkenin farklı bölgelerinden 100'den fazla kişiyi seçimde şiddet olaylarına karıştıkları şüphesiyle gözaltına aldı.

Seçim Yetkilisi Begum Kabita Khanam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rapor edilen tüm şiddet olaylarını araştıracaklarını ve yasalara göre hareket edeceklerini söyledi.

Güney Patuakhali ilçesinde seçmenlerden Md. Khaled Mosharraf da kaos ortamını görünce oy merkezlerinden kaçtıklarını ifade etti.

Ekonomist ve siyasi analist Badiul Alam Majumdar, ülkedeki seçim yetkililerinin seçimlerde barışçıl bir ortam sağlayamadığını söyleyerek "Yetkililer en başından beri ihlalcilere karşı önlem alsaydı, bugün durum daha iyi olurdu." diye konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 21 Haziran'da yapılan seçimlerin ilk aşamasından bu yana, seçim öncesi ve sonrası çıkan şiddet olaylarında toplam 70 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Bangladeş'te halk, 10,5 milyondan fazla seçmenin, köy düzeyinde 838 konseyde temsilcisini belirleyeceği seçimlerin 4. aşamasında oy vermek üzere sandık başına gitmişti.