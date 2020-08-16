Bangladeş'te şeker ve buğday taşıyan 2 mavna battı - Son Dakika

Bangladeş'te şeker ve buğday taşıyan 2 mavna battı

Bangladeş'te şeker ve buğday taşıyan iki mavnanın Bengal Körfezi'nde batması sonucu 13 kişi kayboldu.

Bangladeş'te şeker ve buğday taşıyan iki mavnanın Bengal Körfezi'nde batması sonucu 13 kişi kayboldu. Bangladeş Yurtiçi Su Taşımacılığı Kurumu (BIWTA) Başkan Yardımcısı Muhammed Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinin mürettebatında 13, diğerinde 12 kişinin bulunduğu iki mavnanın Bengal Körfezi'nde henüz belirlenemeyen sebeple dün battığını söyledi. Salim, konuyla ilgili kendilerinin akşam saatlerinde bilgilendirildiğini, "MV City-14" isimli mavnadaki 12 kişinin kurtarıldığını, "MV Akther Banu"daki 13 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Mavnaların buğday ve şeker taşıdığı belirtiliyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:19

Kaynak: AA

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