Bangladeş'te sel felaketi: En az 90 ölü
12 dakika önce
Bangladeş'in kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 94 kişi yaşamını yitirdi, 120'den fazla kişi ise kayıp. Afet, bölgedeki halkın günlük hayatını zorlaştırırken Dünya Gıda Programı (WFP) felaketten etkilenen halka yardım eli uzattı.
Bangladeş
'in kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 94 kişi yaşamını yitirdi, 120'den fazla kişi ise kayıp. Afet, bölgedeki halkın günlük hayatını zorlaştırırken Dünya Gıda Programı (WFP) felaketten etkilenen halka yardım eli uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44
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