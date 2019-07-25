Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te sel felaketi: En az 90 ölü
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Bangladeş'te sel felaketi: En az 90 ölü

12 dakika önce

Bangladeş'in kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 94 kişi yaşamını yitirdi, 120'den fazla kişi ise kayıp. Afet, bölgedeki halkın günlük hayatını zorlaştırırken Dünya Gıda Programı (WFP) felaketten etkilenen halka yardım eli uzattı.

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Bangladeş'in kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 94 kişi yaşamını yitirdi, 120'den fazla kişi ise kayıp. Afet, bölgedeki halkın günlük hayatını zorlaştırırken Dünya Gıda Programı (WFP) felaketten etkilenen halka yardım eli uzattı.
Bangladeş'te sel felaketi: En az 90 ölü
Bangladeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 
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