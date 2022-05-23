Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor - Son Dakika
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Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor

23.05.2022 15:23

Sylhet kentindeki selden etkilenen bölgelerden detaylar SYLHET - Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü.

Sylhet kentindeki selden etkilenen bölgelerden detaylar SYLHET - Bangladeş'in kuzeydoğusunda aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerin taşmasıyla son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü. Ülkeyi hafta başından bu yana etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı. Afetten bölgedeki 2 milyon kişi etkilendi. Bangladeş'teki selden etkilenen milyonlarca insan gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor.

Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor
Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor
Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor
Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor

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Kaynak: AA

Bangladeş, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te sel felaketi: Milyonlarca kişi gıda ve içme suyu sıkıntısı çekiyor - Son Dakika


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