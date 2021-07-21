Bangladeş'te son 24 saatte 13 dang humması vakası tespit edildi - Son Dakika

Bangladeş'te bir günde 13 dang humması vakası tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 dang humması vakasının tespit edildiği, böylelikle yılbaşından bu yana kaydedilen vaka sayısının 1360'a yükseldiği belirtildi.

Halihazırda yaklaşık 406 hastanın farklı hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, 1360 kişiden 951'inin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

DGHS Sözcüsü Dr. Nazmul Islam, yaptığı açıklamada, yüksek ateş şikayeti olanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yanı sıra dang humması testi de yapılması gerektiği bilgisini paylaştı.

Dang humması, 2018'den bu yana 208 can aldı

Bangladeş'te ilk olarak 2000'de ortaya çıkan hastalık nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetmiş, sonraki birkaç yılda ise can kayıpları neredeyse sıfırlanmıştı.

Dang humması, Bangladeş'te 2018'de yeniden ortaya çıkarak 10 bin 148 kişiye bulaşmış ve 26 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ülkede hastalık nedeniyle 2019'da 179, geçen yıl ise 3 kişi ölmüştü.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.