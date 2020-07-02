Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 19 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 19 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 19 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 153 bin 277'ye ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 153 bin 277'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 artarak toplamda 1926'ya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:35 Kaynak: DHA
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