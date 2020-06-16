Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, ülkede "şimdiye kadar virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı" kaydedildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 53 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1262'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 3 bin 862 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 94 bin 481'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şu ana kadar Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 36 bin 264 olarak kaydedildi.

Önlemlerin uygulanması için askeri devriyeler artırılıyor

Kovid-19'a karşı alınan güvenlik önlemlerinin, sağlık yönergelerinin ve sosyal mesafe kurallarının daha sıkı uygulanmasını sağlamak için ülke genelinde konuşlandırılan askerlerin denetimi sıkılaştıracağı bildirildi.

bdnews24'ün haberine göre, Bangladeş ordusunun medya birimi Hizmetler Arası Halkla İlişkilerden (ISPR) yapılan açıklamada, "Askeri birlikler, hükümetin talimatı doğrultusunda 'kırmızı bölgelerde' devriyeyi artıracak." ifadesine yer verildi.

ISPR Direktörü Abdullah Ibn Zaid, ordunun, diğer hükümet kurumları ve "kırmızı bölge" olarak belirlenen yerlerde yaşayan kişilerle koordinasyon içinde çalışacağını kaydetti.

Bangladeş'te, virüsün yayılmasını durdurmak için kademeli, renk kodlu bölge merkezli kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Yüksek riskli bölgelere "kırmızı", orta riskli bölgelere "sarı" ve düşük riskli bölgelere "yeşil" kodu verilmişti.

Yetkililer, kırmızı bölgelerde "genel tatil" ve sokağa çıkma yasağı olacağını belirterek, hükümetin bu bölgede ikamet edenler için gıda, güvenlik ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere gerekli tüm desteği sağlayacağını ifade etti.

Bangladeş'te 23 Mart'ta, virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde ülke genelinde asker konuşlandırılması kararı alınmıştı.

Nepal'de vaka sayısı 6 bin 591'e yükseldi

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 380 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 591'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1158 kişi tedavisinin ardından hastanelerden taburcu edildi.