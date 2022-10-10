Bangladeş'te son 9 ayda 400'ün üzerinde öğrenci intihar etti - Son Dakika
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Bangladeş'te son 9 ayda 400'ün üzerinde öğrenci intihar etti

10.10.2022 11:38
Bangladeş'te son 9 ayda 400'ün üzerinde öğrenci intihar etti

Bangladeş'te yapılan bir araştırmada son 9 ayda 404 öğrencinin intihar ettiği ortaya konuldu.

Bangladeş'te yapılan bir araştırmada son 9 ayda 404 öğrencinin intihar ettiği ortaya konuldu.

Dakka merkezli gençlik kuruluşu Aachol Foundation, gençler arasındaki intihar eğilimini inceleyen anket çalışması başlattı.

Çalışmada, 38 devlet ve 47 özel üniversite ile İslami okullarda 1640 öğrenci ile görüşüldü.

Ankete katılan öğrencilerinin yüzde 81'inin akademik hayatı sırasında ruh sağlığı sorunu yaşadığı belirtilirken, yüzde 48'inin düşüncelerini paylaşacak kimsesi olmadığı kaydedildi.

Araştırmada, velilerin aşırı beklenti içinde olmasının öğrencileri olumsuz etkilediği tespit edildi.

Ülkede, son 9 ayda 404 öğrencinin intihar ettiği, bunların 242'sinin kız öğrenci olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, içe kapanan öğrencilerin ailelerince fark edilmesi ve çocukların sorunları birileriyle paylaşması gerektiğini ifade ederek gençlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Bangladeş, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te son 9 ayda 400'ün üzerinde öğrenci intihar etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bangladeş'te son 9 ayda 400'ün üzerinde öğrenci intihar etti - Son Dakika
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