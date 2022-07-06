Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum - Son Dakika
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Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

06.07.2022 12:20
Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

SUNAMGANJ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'teki Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'nın yayımladığı sel raporuna göre, ülkede 17 Mayıs ile 28 Haziran arasında selden etkilenen 64 bölgeden 27'sinde 102 kişi hayatını kaybetti.

SUNAMGANJ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'teki Sağlık Acil Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'nın yayımladığı sel raporuna göre, ülkede 17 Mayıs ile 28 Haziran arasında selden etkilenen 64 bölgeden 27'sinde 102 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

3 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde su altında kalmış bir alan görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

3 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde su altında kalmış bir alan görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde üç tekerlekli bir araç ile motosikletler su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde bir kişi keçisiyle birlikte su altında kalmış bir yolda yürüyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde insanlar su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde bir kadın kucağındaki bir çocukla birlikte su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde üç tekerlekli bir araç su altında kalmış bir yoldan geçiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

YORUMLAR
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Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Son Yılların En Yoğun Sel Felaketinin Ardından Son Durum - Son Dakika

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