Bangladeş'te tacize uğradım diyen kadını yakan 16 kişiye idam cezası
1 saat önce
Bangladeş yargısı cinsel taciz şikayetinde bulunduktan sonra yakılarak öldürülen 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi davasında kararını verdi. Genç kızın üzerine benzin dökülerek yakılıp öldürülmesinden sorumlu tutulan 16 kişi hakkında idam cezası verildi.
Bangladeş yargısı cinsel taciz şikayetinde bulunduktan sonra yakılarak öldürülen 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi davasında kararını verdi. Genç kızın üzerine benzin dökülerek yakılıp öldürülmesinden sorumlu tutulan 16 kişi hakkında idam cezası verildi.
Nusrat gittiği medresenin müdürü tarafından cinsel tacize uğradığı yönünde şikayette bulunmuştu. Nisan ayında, şikayetinden kısa bir süre sonra Nusrat aynı kurumun çatısında canlı canlı yakıldı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:28
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