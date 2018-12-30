Bangladeş'te Tartışmalı Seçimi Bangladeş Avami Birliği Kazandı
59 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla erken seçime gidilen Bangladeş'te ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla erken seçime gidilen Bangladeş
'te ilk sonuçlar gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 300 sandalyeli Meclisin 155 sandalyesi açıklandı. İktidardaki Bangladeş Avami Birliği'nin (BAL) 151 sandalyeyi aldığı bildirildi. Zaferi garantileyen Bangladeş Avami Birliği'ni, 3 sandalye ile Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile 1 sandalyeli Bangladeş Cemaat-i İslami takip etti.
Halkın çoğu oy kullanamadı
Sandıkların polis ve asker tarafından korunduğu seçimde sadece hükumet yanlılarının oy kullanmasına izin verilirken, çocukların dahi oy kullandığı gözlendi. Oy veremediği için sinirlenen vatandaşlar polis ve askere tepki gösterdi. Vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 19 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Dünyada böyle bir seçim görülmemiştir. Seçim kurulu ve askerler dahil devletin her kurumu, hükumeti korudu" denildi. - DAKKA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:54 Kaynak: İHA
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