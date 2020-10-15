Bangladeş'te tecavüzden suçlu bulunan 5 kişiye idam cezası verildi - Son Dakika

Bangladeş'te 2012 yılında 15 yaşında bir kıza toplu tecavüzden suçlu bulunan 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetinin hafta başında tecavüz suçlarına idam cezasını onaylamasının ardından ilk kez 5 kişiye idam cezası verildi.

Karar, Tangail bölgesinde, kadın ve çocuklara yönelik istismar davalarını ele almak için kurulan özel bir mahkeme tarafından alındı.

Ülkede son haftalarda işlenen cinsel şiddet saldırılarının ardından başkent Dakka'da ve diğer şehirlerde gösteriler düzenlenmişti.

Bangladeş kabinesinin, tecavüz suçuna en ağır cezanın ömür boyu hapisten idama çevrilmesini onayladığı belirtilmişti.

Kabine Sözcüsü Kandaker Enverul İslam, parlamento oturum halinde olmadığından Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid'in, Kadın ve Çocuklara Baskıyı Önleme Yasası'nda değişiklik için kararname çıkaracağını açıklamıştı.