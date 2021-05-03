Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü - Son Dakika

Bangladeş'in merkezi Madaripur bölgesindeki Padma nehrinde, yolcu dolu bir sürat teknesi ile kum yüklü bir gemi arasında meydana gelen çarpışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki Shibchar Polis Karakolu'nun şefi Miraj Hossain yerel basına verdiği demeçte, pazartesi sabah erken saatlerde gerçekleşen kazada şimdiye kadar 5 yolcunun sağ kurtarıldığını, 26 yolcunun ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Kurtarılan yolcuların yerel bir hastaneye nakledildiğini, cesetlerin ise otopsi için morga gönderileceğini sözlerine ekleyen Hossain, teknede kaç kişinin olduğunu teyit edemediklerini, bu yüzden ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.