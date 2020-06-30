Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 33'e çıktı - Son Dakika

Başbakan Şeyh Hasina , kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, ölenlerin yakınlarına taziyede bulunmuştu.

Bölge sakinleri ve görgü tanıkları, büyük teknenin arkadan çarpmasıyla teknenin batmaya başladığını, bazı yolcuların yüzerek karaya ulaşmayı başardığını belirtmişti.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Rahman, kazanın yaşandığı esnada batan teknede 50 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

İtfaiye Biriminden Ziaur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Dakka'nın eteklerinden geçen Buriganga Nehri'nde batan tekneden 5 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Bangladeş 'te, Buriganga Nehri'nde yolcu teknesinin başka bir tekneyle çarpışmasının ardından alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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