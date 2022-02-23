Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

23.02.2022 17:35
Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in güneyinde bir nehirde seyreden teknenin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bangladeş'in güneyinde bir nehirde seyreden teknenin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Barishal bölgesi itfaiye ekiplerinden Khorshed Alam, bir balıkçı gemisiyle çarpışan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Alam, batan tekneden 41 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Yaklaşık 500 nehrin bulunduğu Bangladeş'te Deniz Taşımacılığı Ofisinin verilerine göre, 1991-2020 yıllarında 550 teknenin alabora olması sonucu 3 bin 600'den fazla insan yaşamını yitirdi, en az 500 kişinin cesedine ulaşılamadı.

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Bangladeş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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