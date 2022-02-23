Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bangladeş'in güneyinde bir nehirde seyreden teknenin alabora olması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Barishal bölgesi itfaiye ekiplerinden Khorshed Alam, bir balıkçı gemisiyle çarpışan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Alam, batan tekneden 41 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Yaklaşık 500 nehrin bulunduğu Bangladeş'te Deniz Taşımacılığı Ofisinin verilerine göre, 1991-2020 yıllarında 550 teknenin alabora olması sonucu 3 bin 600'den fazla insan yaşamını yitirdi, en az 500 kişinin cesedine ulaşılamadı.