Bangladeş'te Tekstil İşçilerinden Protesto

Bangladeş
'te maaş artışlarındaki eşitsizliği protesto eden binlerce konfeksiyon çalışanı gösteri düzenledi.
Yeni ücret yapılandırmasındaki eşitsizliği protesto eden ve maaşlardaki yeni düzenlemeden faydalanamayan tekstil işçileri, maaşlarda eşit artış yapılması ve yeni belirlenen asgari ücretin ödenmesi talebiyle başkent Dakka'da havaalanına giden yolu trafiğe kapattı.
Tekstil işçilerinin, Dakka'daki en işlek yollarından birini kapatması, ulaşımda büyük aksamalara neden oldu.
Yerel basında çıkan haberlerde, protestoların başladığı pazar gününden bu yana en az 3 halk otobüsünün ateşe verildiği ve gösterilerin Dakka civarındaki Savar, Ashulia ve Gazipur bölgelerine sıçradığı belirtildi.
Savar'da güvenlik güçlerinin, ana yolu kapatan tekstil işçilerinin gösterisine müdahalesi sonucu çıkan arbedede 20'den fazla gösterici yaralandı. Daily Star
'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Sana Shaminur Rahman, bazı işçilerin güvenlik güçlerine tuğla parçaları fırlatması sonucu en az 12 polisin yaralandığını aktardı.
Bazı işçilerin aralıkta uygulamaya konulan yeni asgari ücret düzenlemesinden faydalanamadığı ve maaşlarına zam almadığı ifade edildi.
Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı Siddiqur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devam eden krizi, hükümetle koordineli olarak barışçıl şekilde çözmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.