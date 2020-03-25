Bangladeş'te toplu taşıma yasağı öncesi hareketlilik - Son Dakika

Bangladeş'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde tüm toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerin askıya alınması kararlaştırıldı. Birçok Bangladeşlinin karar uygulanmaya başlamadan önce toplu taşıma araçlarıyla Dakka şehrini terk etmeye çalıştığı görüldü.

Karayolu Taşımacılığı ve Köprüler Bakanı Obaidul Kader, yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde kara yoluyla yapılan tüm toplu taşımanın, 26 Mart'tan 4 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verildi. Kamyonlar, kapalı kamyonetlerle ilaç, yakıt ve bozulabilir ürünler taşıyan araçlar, yasak kapsamı dışında kalacak." dedi.

Kader, halkı; kamyon veya yüklü araçlarla seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

Banliyö ve posta treni hizmetleri de askıya alındı

Bangladeş Yurtiçi Su Taşımacılığı Kurumu (BIWTA) Başkanı Commodore Golam Sadeq, AA muhabirine, "(Kovid-19 salgını nedeniyle) tüm seferleri erteledik." dedi.

Bangladeş Demiryolu İdaresi, ülke genelinde tüm yerel, banliyö ve posta treni hizmetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

Hükümet, dün gece yarısından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm yurt içi ticari uçuşları askıya alma kararı verdi.

Yeni tip koronavirüsün şimdiye kadar 39 kişide görüldüğü Bangladeş'te, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.