Bangladeş'te tren alev alev yandı - Son Dakika
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Bangladeş'te tren alev alev yandı

11.06.2022 12:10

- Bangladeş'te tren alev alev yandı Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde bulunan Shamshernagar tren istasyonu yakınındaki bir yolcu treninde yangın çıktı.

- Bangladeş'te tren alev alev yandı

DAKKA - Bangladeş'in Moulvibazar bölgesinde bulunan Shamshernagar tren istasyonu yakınındaki bir yolcu treninde yangın çıktı.

Bangladeş'in Moulvibazar bölgesindeki Shamshernagar tren istasyonu yakınlarındaki şehirlerarası Parabat Ekspres yolcu treninde tekerleklerin hareketini sağlayan 2 bojide yangın çıktı. Alev alan 2 boji, bölgedeki kişiler tarafından hızlıca trenden uzaklaştırıldı. Polis memuru Yardous Hasan, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Shamshernagar tren istasyonu yöneticisi Shakhwat Hossain tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle Bangladeş'in başkenti Dakka ve Syhlet kentleri arasındaki demiryolu ulaşımının askıya alındığı bildirildi. Yangında şu ana kadar can kaybı kaydedilmedi.

Bangladeş'te tren alev alev yandı
Bangladeş'te tren alev alev yandı
Bangladeş'te tren alev alev yandı
Bangladeş'te tren alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te tren alev alev yandı - Son Dakika

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