Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı
Son Dakika Güncel Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı - Son Dakika

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

8 saat önce

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralıBangladeş, (DHA)- Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı.

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Bangladeş, (DHA)- Bangladeş'te raydan çıkan tren, başka bir trenle çarpıştı. Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, trenlerden birinin raydan çıkması ve başka bir trene çarpmasıyla meydana geldiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Öte yandan, trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, vagonlardan bazılarında sıkışanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Bangladeş'te tren kazası 15 ölü, 60'tan fazla yaralı

Tren Kazası, Bangladeş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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