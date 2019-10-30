Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı
30 dakika önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Dakka'nın Rupnagar bölgesindeki bir seyyar satıcının çocuklara balon şişirdiği sırada patlama gerçekleştiği belirtildi.
Polis, Dakka'daki bir okulun yakınında meydana gelen tüp patlamasının ardından en az 5 çocuğun öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Patlama nedeni araştırılırken, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.
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