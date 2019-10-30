Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı
Son Dakika Güncel Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı

Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı

30 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Bangladeş'te tüp patlaması: 5 ölü, 17 yaralı, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, bir ev tüpünün patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Dakka'nın Rupnagar bölgesindeki bir seyyar satıcının çocuklara balon şişirdiği sırada patlama gerçekleştiği belirtildi.

Polis, Dakka'daki bir okulun yakınında meydana gelen tüp patlamasının ardından en az 5 çocuğun öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Patlama nedeni araştırılırken, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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