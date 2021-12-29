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Bangladeş'te turizm yoğunluğu Saint Martin's Adası'ndaki mercanlara zarar veriyor - Son Dakika

Bangladeş'te turizm yoğunluğu Saint Martin's Adası'ndaki mercanlara zarar veriyor

29.12.2021 15:01
Bangladeş'te turizm yoğunluğu Saint Martin's Adası'ndaki mercanlara zarar veriyor

Bangladeş'in tek mercan adasının yer aldığı Saint Martin's Adası'nda, canlıların, turizm yoğunluğu nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Bangladeş'in tek mercan adasının yer aldığı Saint Martin's Adası'nda, canlıların, turizm yoğunluğu nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Bangladeş Oşinografi Araştırma Enstitüsü (BORI) Genel Müdürü Sayeed Mahmood Belal Haider, yayınlanan çalışmasında Saint Martins's Adası'nda 2018-2021 yıllarında "ağarma" adı verilen, resiflerin kireçlenerek canlı yaşamını barındırma özelliğini yitirdiği tahribatlar oluşturduğunu ifade etti.

Heider, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerde, 10 yolcu gemisiyle her gün yaklaşık 8 bin ziyaretçinin adayı ziyaret ettiğini aktardı.

Turist sayısının bölgenin kapasitesinin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Haider, adada ölü mercanlar ve plastik kirliliğinin yanı sıra koli basili, total koliform ve fecal koliform gibi bakterilerin de bulunduğunu kaydetti.

Chittagong Üniversitesinde görevli Mohammed Shah Nawaz Chowdhury de adanın çevresel zararlardan arındırılması için "ada bölgesi", "kısıtlı bölge" ve "turizm bölgesi" olmak üzere 3 kategoriye ayrılması önerisinde bulundu.

Çevre aktivisti ve Bangladeş Çevre Hareketi Genel Sekreteri Sharif Jamil ise "Saint Martin's Adası'nı korumazsak Bangladeş'teki tüm kıyı bölgesi tehdit altında olacak. Hükümet, kıyı bölgesindeki kirliliği gidermek ve ülkenin deniz sınırlarını korumak için acil önlemler almak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

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Bangladeş, Araştırma, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te turizm yoğunluğu Saint Martin's Adası'ndaki mercanlara zarar veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te turizm yoğunluğu Saint Martin's Adası'ndaki mercanlara zarar veriyor - Son Dakika
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