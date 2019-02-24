Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu

Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu

18 dakika önce

Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.

Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu, System.String[]
Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 142 yolcu taşıyan uçak, güvenlik güçleri tarafından Chittagong Shah Amanat Havalimanında kuşatıldı.

Yerel polisten gelen bilgiye göre, yolcular uçaktan tahliye edilirken, seyir halinde kokpite girmeye çalışan yolcu tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:50 Kaynak: DHA

Dubai, Bangladeş, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu

Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]