Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu
18 dakika önce
Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.
Bangladeş
başkenti Dakka ve Dubai
arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.
Biman Bangladeş Havayollarına ait, 142 yolcu taşıyan uçak, güvenlik güçleri tarafından Chittagong Shah Amanat Havalimanında kuşatıldı.
Yerel polisten gelen bilgiye göre, yolcular uçaktan tahliye edilirken, seyir halinde kokpite girmeye çalışan yolcu tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:50 Kaynak: DHA
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