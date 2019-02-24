Bangladeş'te Uçak Kaçırmaya Kalkışan Şüpheli Öldürüldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye giden yolcu uçağını kaçırma teşebbüsünde bulunan bir kişi, askerlerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye giden yolcu uçağını kaçırma teşebbüsünde bulunan bir kişi, askerlerle girdiği çatışmada öldürüldü.



Başkent Dakka'dan Dubai'ye sefer yapan Biman Bangladeş Havayollarına ait yolcu uçağı, bir kişinin uçağı kaçırmaya çalışması üzerine kalkıştan 40 dakika sonra Chittagong kentine acil iniş yaptı.



Acil inişin ardından uçaktaki 143 yolcu ve 7 kişilik mürettebat uçaktan güvenli şekilde tahliye edildi.



Bangladeş ordu güçleri, kendilerine ateş açan şüpheliye karşılık verdi. Askeri yetkililer, ismi açıklanmayan şüphelinin yaralı haldeyken Başbakan Şeyh Hasina ile konuşma talebinde bulunduğunu söyledi.



Çatışmada ağır yaralanan şüpheli hayatını kaybetti.

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