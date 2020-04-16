Bangladeş'te ücretlerini alamayan yüzlerce hazır giyim işçisinden protesto - Son Dakika
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Bangladeş'te ücretlerini alamayan yüzlerce hazır giyim işçisinden protesto

6 saat önce

Bangladeş'te, küresel markalar için hazır giyim üretimi yapan fabrikalarda çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen ücretlerini talep etmek için eylem yaptı.

Bangladeş'te ücretlerini alamayan yüzlerce hazır giyim işçisinden protesto, System.String[]

Bangladeş'te, küresel markalar için hazır giyim üretimi yapan fabrikalarda çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen ücretlerini talep etmek için eylem yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan tecrit kapsamında çoğu fabrikanın üretimi askıya aldığı bir süreçte, ödenmeyen ücretlerini talep etmek için protesto düzenleyen işçiler, başkent Dakka dışında bir otoyolu kapattı.

Dakka'nın çeşitli bölgelerinde protestolar düzenlenirken, yüzlerce işçinin şehrin dışındaki otoyolu kapatması ürün taşıyan araçların geçişine engel oldu.

Protestoculardan ismini vermek istemeyen 21 yaşındaki kadın, "Hükümet bizimle ilgilenmeli, son 2 aydır maaşlarımı alamadım." dedi.

Fabrika sahipleri birliğinin bir lideri, küresel markaları, birçok fabrikadan siparişlerini aniden iptal etmekle suçladı.

İptal edilen 3,2 milyar dolarlık sipariş, 2,26 milyon işçiyi etkiledi

Bangladeş Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı Rubana Huq, endüstrideki büyük zorluklara rağmen işçilerin neredeyse yüzde 87'sine ödeme yapıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Alıcıların siparişleri iptal ettikleri, geç ödeme yaptıkları ve mevcut büyük tedarikçilerinden bile indirim talep ettikleri bir dönemde hem geleneksel hem de geleneksel olmayan pazarlara taşeronluk hizmeti veren ve tedarikçilik yapanlar da dahil olmak üzere daha küçük olanlar likidite sorunlarıyla karşı karşıya. Aktif alıcıların, bu küçük fabrikalara desteği olmadan meseleleri çözmek bir sorun olacak."

Huq, işçilerin ücretlerini alamamaları sorununu çözeceklerinin altını çizdi.

Birliğe göre, küresel markalarca iptal edilen 3,2 milyar dolarlık sipariş, 2,26 milyon işçiyi etkiledi.

Bangladeş'te şimdiye kadar bin 572 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, Kovid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:58 Kaynak: AA

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