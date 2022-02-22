Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma etkinliğine katılan vatandaşlar

Anıta çiçek bırakılması

Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülenler anıldı.

21 Şubat 1952'de Bengalce'nin devlet dili olarak kabul edilmesini savunan 5 öğrenci öldürülmüştü. Bangladeş o dönemde Pakistan'a bağlıydı ve 1971'de bağımsızlığını kazandığı savaştan sonra dili de Bengalce oldu.

Bangladeş'te, 1952'de 5 öğrencinin öldürüldüğü 21 Şubat, "Dil Şehitleri Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra Bangladeş'in teklifi üzerine UNESCO da 1999'da 21 Şubatı Uluslararası Anadil Günü kabul etti.