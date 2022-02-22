Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü - Son Dakika
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Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

22.02.2022 15:01

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma etkinliğine katılan vatandaşlar Anıta çiçek bırakılması Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma etkinliğine katılan vatandaşlar

Anıta çiçek bırakılması

Anmaya katılanlar ile röportaj Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülenler anıldı.

21 Şubat 1952'de Bengalce'nin devlet dili olarak kabul edilmesini savunan 5 öğrenci öldürülmüştü. Bangladeş o dönemde Pakistan'a bağlıydı ve 1971'de bağımsızlığını kazandığı savaştan sonra dili de Bengalce oldu.

Bangladeş'te, 1952'de 5 öğrencinin öldürüldüğü 21 Şubat, "Dil Şehitleri Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra Bangladeş'in teklifi üzerine UNESCO da 1999'da 21 Şubatı Uluslararası Anadil Günü kabul etti.

Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü
Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü
Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü

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Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor 'TOKAT'LA İLGİLİ BM'NİN SES KİRLİLİĞİ RAPORU GÜNCEL VERİ DEĞİL' 'TOKAT'LA İLGİLİ BM'NİN SES KİRLİLİĞİ RAPORU GÜNCEL VERİ DEĞİL'

Bangladeş, Röportaj, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Uluslararası Anadil ve Şehitler Günü - Son Dakika


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