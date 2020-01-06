Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi - Son Dakika
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Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi

6 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binden fazla kişi, bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğramasını protesto etti.

Bangladeş'te üniversite öğrencisinin tecavüze uğraması protesto edildi, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binden fazla kişi, bir üniversite öğrencisinin tecavüze uğramasını protesto etti.

Polis, Dakka Üniversitesi öğrencisinin tecavüze uğramasının ardından binden fazla öğrenci ve aktivistin, el ele tutuşarak ve sloganlar atarak üniversitenin bulunduğu Shahbagh bölgesine doğru yürüyüşe geçtiğini belirtti.

Üniversite kampüsünde toplanan göstericilerden bazıları, "Daha fazla tecavüze hayır, adalet istiyoruz" ve "En yüksek cezanın verilmesini istiyoruz" pankartları taşırken, bazı protestocular da kadınlar için güvenlik ve olayın failinin bir an önce yakalanması talebiyle slogan attı.

Polis, dün akşam saatlerinde Kurmitola bölgesinde servisten indikten sonra arkadaşının evine doğru yürüdüğü esnada kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından saldırıya uğrayan üniversite ikinci sınıf öğrencisinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kurmitola Polis Karakolu amiri Kazi Sahan Haque, söz konusu öğrencinin babasının şikayette bulunduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü Başkanı Sohel Mahmud, mağdurun tecavüz ve saldırıya uğradığının belirlendiğini ifade etti.

Bangladeş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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