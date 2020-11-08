Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı - Son Dakika
BBC

Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı

08.11.2020 08:27
Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı, System.String[]

Başkent Dakka'da açılan ülkenin ilk trans medresesine yaşa bakılmadan öğrenci alınacak, Kuran ve meslek dersleri verilecek.

Bangladeş'in başkenti Daka'da, ilk kez translar için dini ve mesleki eğitim veren bir okul açıldı.

150'den fazla öğrenci, başkentte özel sermaye ile açılan bu medresede, İslam ve meslek eğitimi konularında ücretsiz eğitim görecek.

Bangladeş'te trans toplumun çoğu, kendisini ülkede resmi olarak kabul edilen "üçüncü cins" olarak tanımlıyor.

Translar Bangladeş'te yasalar önünde eşit yurttaşlık haklarına sahip olsa da muhafazakar toplumsal eğilimler nedeniyle iş ve eğitime erişimleri kolay olmuyor.

Bazıları kırsal bölgelerden kentlere göçüyor ve burada düğünlerde şarkı söyleyerek, dans ederek, dilenerek ya da seks işçiliği yoluyla hayatını kazanıyor.

Hükümet ülkede yaklaşık 10 bin "hicra" ( Güney Asya'da transları tanımlamak için kullanılan kelime) bulunduğunu söylerken, bu sayının 50 bini aşkın olduğu yönünde tahminler de var.

Ülkedeki transların çoğu erkek bedeniyle doğup kadınlığa geçenlerden oluşuyor.





'Okul için yaş sınırı olmayacak'

Dakka'nın Kamrangirçar mahallesindeki Lohar köprüsü yakınında üç katlı bir binada Cumartesi günü eğitime başlayacak olan Dawatül Kuran Üçüncü Cins Medresesi adlı okulun açılış törenine, okul yetkilileri, yerel yöneticiler ve hicra toplumu liderleri katıldı.

Medresenin masrafları, hicra toplumunun eğitime erişimi olmasına önem veren işadamı Ahmad Ferdous Bari Chowdury'nin vasiyeti üzerine, onun mirası ile oluşturulan bir vakıftan karşılanıyor.

Şimdiye kadar Bangladeş'te sadece translar için açılmış bir okul yoktu.

Bu okula hicra toplumuna mensup herkes yaşına bakılmaksızın devam edebilecek. Amaç burada eğitim gören öğrencileri farklı alanlarda meslek sahibi olabilme şansına kavuşturmak.

Okulun eğitim ve öğretim sorumlusu Muhammed Abdul Aziz Hussaini, BBC Bengali Servisi'ne "Bir insanın üçüncü cins olup olmadığı iler bir yaşta ortaya çıkabiliyor. O nedenle yaş sınırı koymuyoruz. Trans olan herkes yaşına bakılmaksızın okula kabul edilecek" diye konuştu.

Okula yazılan öğrencilerden Shilpy (Bengalce sanatçı anlamına geliyor), trans toplumun önemli bir kısmının okuma yazması olmadığını söylüyor.

"Kimse bizi işe almak istemiyor. Eğer bir eğitimimiz olsa, daha iyi yerlerde çalışabilirdik. Bir eğitim sistemi yok. Bu nedenle bizden önceki transların yaptığı gibi biz de dansedip şarkı söyleyerek para kazanıyoruz" diyor.

'Başımız dik yürümek istiyoruz'

Shilpy 9 yaşına kadar okula devam etmiş fakat sonunda diğerlerinden gördüğü kötü muamele yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmış.

"Trans bir birey olduğumu farkettiğimde okuldaki herkes benden nefret ediyor, korkuyor ya da eleştiriyordu. Bu yüzden devam etmedim. Eğer bizim için ayrı bir eğitim sistemi olsaydı, kimse bize bunları yapamazdı" diyor.

Okulun eğitim-öğretim sorumlusu Muhammed Abdul Aziz Hussaini de Bangladeş'te transların ülkede hem aileleri hem toplum tarafından dışlandıklarını söylüyor.

"Aileler genellikle trans çocuklarını kabullenmek istemiyorlar. O zaman aile dışındakileri siz düşünün. Fakat transların bunda hiç bir suçu yok. Biz onların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri Kuran'ı öğrenip, onurlu bir şekilde çalışabilmeleri için bu medreseyi kurduk" diye sürdürüyor.

Trans öğrenci Shilpy, girişimi memnuniyetle karşılıyor:

"Biz de herkes gibi olmak, başımız dik yürüyebilmek istiyoruz. Biz de kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek istiyoruz. Eğer böyle bir şansım olursa ben de bunu yapacağım" diyor.

Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı

Kuran-ı Kerim, Bangladeş, Şarkı, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'te yalnızca translar için dini ve mesleki eğitim veren medrese açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei