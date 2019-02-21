Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te yangın: 70 ölü

Bangladeş'te yangın: 70 ölü

1 saat önce

Bangladeş'te bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak büyümesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te yangın: 70 ölü, System.String[]
Bangladeş'te bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak büyümesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40 

Bangladeş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokağa Serilen Halılar, Ne Kadar Çok Eskirse O Kadar Çok Değer Kazanıyor Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te yangın: 70 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]