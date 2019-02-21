Bangladeş'te yangın: 70 ölü
1 saat önce
Bangladeş'te bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak büyümesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş
'te bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak büyümesi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40
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