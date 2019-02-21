Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Yangın - 81 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Yangın - 81 Kişi Hayatını Kaybetti

21 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, yetkililer, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti.

Yetkililer, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında, 81 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangında yaralanan 41 kişinin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:58 Kaynak: AA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı Rusya, ABD'nin Askeri Müdahale Tehdidinde Bulunduğu Maduro'ya Sahip Çıktı

İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:19:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Yangın - 81 Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]