Bangladeş'te Yangın: En Az 70 Ölü
26 dakika önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:58
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