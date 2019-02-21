Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Yangın Faciası: 70 Ölü

Bangladeş'te Yangın Faciası: 70 Ölü

43 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bangladeş'te Yangın Faciası: 70 Ölü, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Yangın büyük oranda söndürüldü ancak, kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda ara ara patlamalar oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Bangladeş, Dünya
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