Bangladeş'te yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış - Son Dakika

Bangladeş'te yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış

17.01.2021 13:07
Bangladeş'te yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış, System.String[]

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişelerin ardından Bangladeşli kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen uygulama oldu.

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişelerin ardından Bangladeşli kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen uygulama oldu.

Bangladeşli gazeteci Aoulad Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BiP'i kullanmanın WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu düşünüyorum çünkü BİP, kullanıcıların tüm bilgilerini güvende tutacağını garanti ediyor." ifadesini kullandı.

WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikliklerin kendisini geçiş yapmaya ittiğini söyleyen Hüseyin, "WhatsApp, kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşmaya karar verdiğinden dolayı mahremiyetim konusunda endişe duydum ve BiP'e geçmeye karar verdim." dedi.

-Türkiye ve Erdoğan sevgisi uygulamanın benimsenmesini etkiledi

Dakka Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Zerina Begüm, kullanıcıların yeni bir şeyle doğal olarak ilgilendiklerini belirterek "Böylece yeni tanıtılan BiP, insanların ilgisini çekti ve WhatsApp'ın tartışmalı hamlesinin yarattığı boşluk, uygulamanın popülerlik kazanmasında önemli rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeşlilerin Türkiye hakkındaki olumlu düşüncelerine katıldığını dile getiren Begüm, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan duyguların uygulamanın Bangladeş'te benimsenip kullanılmasında büyük rolü olduğunu söyledi.

Başkent Dakka'da öğrenci olan Oliur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta cesur lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi ve Türk dizileri Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış: Büyük Selçuklu'yu çok seviyorum. Bu yüzden Türk uygulaması BiP'i ana mesajlaşma uygulamam olarak indirdim ve bundan sonra WhatsApp yerine onu kullanacağım." dedi.

Bilgi teknolojileri uzmanı Rakibul İslam, Türkiye'nin girişimine övgüde bulunarak BiP'nin durum ve tema seçenekleri gibi daha fazla özellik eklemesi gerektiğini söyledi.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 27 milyon kişi akıllı telefon kullanıyor.

Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre, BiP şu anda Bangladeş'te Android kullanıcıları tarafından en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en üst sırada yer alıyor.

BiP'in indirilmesindeki artış, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın kısa süre önce gizlilik politikasında ana şirket Facebook ile daha fazla veri paylaşmasına izin veren tartışmalı değişiklikler getirmesinin ardından dünya çapında ivme kazanmıştı.

BİP, WhatsApp'ı Bangladeş'te ikinci sıraya geriletirken, onu imo, Facebook Messenger ve Telegram Messenger takip ediyor.

50 milyondan fazla indirildi

Google Play Store'un dünkü verilerine göre, BiP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.

Bangladeş, Facebook, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış - Son Dakika


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