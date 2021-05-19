Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bangladeş'te hava sıcaklığının yükselmesi sonucu yıldırım düşmelerinde yaşanan yaklaşık yüzde 50 artış nedeniyle ülke genelinde son 24 saat içinde 16 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te artan yıldırım düşmeleri nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Son zamanlarda deniz seviyesindeki hava sıcaklığında yaşanan yükselme sonucu Bangladeş'te, yıldırım düşme olaylarında yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı. Ülkenin birçok bölgesinde yaşanan yıldırım düşmeleri sonucu son 24 saatte içinde 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. Artan yıldırım düşmelerinden ise en çok, Netrakona, Faridpur, Manikganj ve Kishoreganj bölgeleri etkilendi.

Öte yandan Bangladeş'te yıldırım düşmesinden kaynaklanan ölümler, son 10 yılda ülkede yaygın bir olay haline gelirken, muson öncesi Nisan-Haziran ayları arasında ise ölümler zirveye ulaştı. Yerel basında yer alan haberlerde ise, Bangladeş'te 2010-2017 yılları arasında yıldırım düşmesi sonucu en az bin 800 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ayrıca ülkede 2016'da yaşanan yağmurlu bir günde, 80 kişi hayatını kaybetmişti. - DAKKA