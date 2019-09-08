Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı
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Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı

10 dakika önce

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246 can aldı, System.String[]

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te yürütülen bir çalışma, şubat ila ağustos aylarında yıldırım isabet etmesi sonucu 6'sı çocuk 246 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını ortaya koydu.

Çalışmada, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun tarlalardan çeltik topladıkları sırada öldüğü ve en fazla can kaybının, Satkhira bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Çalışma, "Toplumu Kurtarma ve Gök Gürültülü Fırtına Bilinçlendirme Forumu" isimli yerel bir kuruluş tarafından yürütüldü.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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