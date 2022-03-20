Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

20.03.2022 15:09
Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

Son dakika haberler... - Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü Bangladeş'te yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

- Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

NARAYANGANJ - Bangladeş'te yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı. Şiddetli çarpışma sonrası batan teknedeki en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Yerel saatle 14.10'da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.

Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü
Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

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Bangladeş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü - Son Dakika
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