Son dakika haberleri... Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü - Son Dakika

- Bangladeş'te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

NARAYANGANJ - Bangladeş'te yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı. Şiddetli çarpışma sonrası batan teknedeki en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Yerel saatle 14.10'da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.