Bangladeş'te yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta 5 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'te yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta 5 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Narayanganj şehri İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi Abul Kalam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narayanganj kentinin ortasından geçen Shitalakshya nehrinde yük gemisinin bir feribota çarptığını söyledi.

Kalam, resmi rakamların feribotun içinde en az 50 kişinin olduğunu gösterdiğini fakat yolcuların tam sayısını kurtarma operasyonu tamamlandığında doğrulayabileceklerini kaydetti.

Alabora olan feribotta 5 kişinin öldüğünü belirten Kalam, bazı kişilerin karaya çıkmayı başardığını, fakat onlarcasının hala kayıp olduğunu ifade etti.

Kalam, henüz bir arama-kurtarma gemisinin olay yerine ulaştığını, diğerlerinin de yolda olduğunu, ülkede etkili olan Norwesters fırtınasının kurtarma operasyonlarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Bir Sahil Güvenlik yetkilisi ise yaptığı açıklamada, kurtarılan yolculardan birinin feribotun kapasitesinden çok daha fazla yolcu taşıdığını söylediğini aktardı.

Devam eden kurtarma çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra sahil güvenlik ve polisin de katıldığı bildirildi.

Norwesters fırtınasında 6 kişi öldü

Öte yandan, Rangpur şehri itfaiye yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ülkede etkili olan Norwesters fırtınası nedeniyle de 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Yetkililer, fırtınanın çatıları uçurduğunu, ağaçları söktüğünü ve birçok bölgede elektrik kesintisine neden olduğunu aktardı.