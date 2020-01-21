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Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı
6 saat önce
Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.
Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.
Mahkemeye müdahale etmesi için dilekçe veren Manzil Murshid, salı günü yaptığı açıklamada başkent Dakka'daki nehri kirleten fabrikaların genellikle Çevre Bakanlığının izni olmadan faaliyet gösteren, küçük çaplı boyama, deri tabaklama ve kauçuk tesisleri olduğunu belirtti. Bu tür fabrikaların etkili politikacıların desteği ya da hükümet görevlilerine verilen rüşvetle işlediği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:47
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