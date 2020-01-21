Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı - Son Dakika Dünya

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı

6 saat önce

Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'den nehri kirleten 231 fabrika için kapatma kararı, System.String[]

Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi.


Mahkemeye müdahale etmesi için dilekçe veren Manzil Murshid, salı günü yaptığı açıklamada başkent Dakka'daki nehri kirleten fabrikaların genellikle Çevre Bakanlığının izni olmadan faaliyet gösteren, küçük çaplı boyama, deri tabaklama ve kauçuk tesisleri olduğunu belirtti. Bu tür fabrikaların etkili politikacıların desteği ya da hükümet görevlilerine verilen rüşvetle işlediği ifade edildi.

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Bangladeş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:47 
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